Москвичам рассказали о погоде в выходные

«Суббота в столице, как и в пятницу, пройдет без дождей, однако температура будет не очень высокой, около 18–21 градусов тепла. Ветер западный, до четырех метров в секунду. В воскресенье термометр опустится до 16–19 градусов тепла, также в Москве ожидаются осадки, ветер юго-западный до трех метров секунду», — заявил Шувалов.