Температурный рекорд зафиксирован в Каталонии
Метеорологические службы в Испании 18 июля зафиксировали в автономном сообществе Каталония температурный рекорд для региона, превышающий +45 °C. Об этом сообщает газета La Vanguardia.
По данным газеты, в городе Фигерас в провинции Жирона столбик термометра поднялся до +45,3°C.
Газета 20 Minutos также уточняет, что 17 июля температура поверхности воды в Средиземном море в районе Балеарских островов достигла +29°C, что тоже является рекордно высоким показателем.
Почти во всей Испании на этой неделе установилась экстремальная жара. Государственное метеорологическое агентство страны повысило уровень погодной тревоги. В ряде провинций он вырос до максимального — красного (чрезвычайная опасность).
До этого агентство Bloomberg, ссылаясь на прогнозы метеослужб, сообщало, что в южные страны Европы в ближайшие дни может прийти экстремальная жара из-за теплового взрыва в пустыне Сахара. Например, температура воздуха в Италии может достигнуть рекордных +50°C.