Температурный рекорд зафиксирован в Каталонии

Метеорологические службы в Испании 18 июля зафиксировали в автономном сообществе Каталония температурный рекорд для региона, превышающий +45 °C. Об этом сообщает газета La Vanguardia.

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По данным газеты, в городе Фигерас в провинции Жирона столбик термометра поднялся до +45,3°C.

Газета 20 Minutos также уточняет, что 17 июля температура поверхности воды в Средиземном море в районе Балеарских островов достигла +29°C, что тоже является рекордно высоким показателем.

Почти во всей Испании на этой неделе установилась экстремальная жара. Государственное метеорологическое агентство страны повысило уровень погодной тревоги. В ряде провинций он вырос до максимального — красного (чрезвычайная опасность).