Аномальный холод в Москве, который сопровождается сильными ливнями и ветром, еще может смениться жарким летом. Об этом телеканалу «360» рассказал синоптик, метеоролог, военный метеоролог Александр Ильин, комментируя майские прогнозы синоптиков о самом жарком лете в столице за последние 150 лет в 2023 году.

По его словам, в таких прогнозах необходимо смотреть не на пиковые значения температур, а на среднемесячные. Поэтому то, что 19 июля температура воздуха достаточно низкая, не означает, что все лето будет холодным.

«Если брать среднемесячные значения, которые собираются на основе среднесуточных значений и так далее, июнь по температуре выше климатической нормы, июль близок к норме», — уточнил Ильин.

При этом в июле фиксировались те значения температур, которые превышали норму, а также те, которые оказались ниже многолетних значений, продолжил он. Однако синоптик допустил, что в течение оставшихся почти двух недель июля и августа ситуация может измениться.