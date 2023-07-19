Синоптики пообещали москвичам дожди 19 июля

В среду, 19 июля, в Московском регионе пройдут кратковременные дожди, погода будет облачной с прояснениями. Синоптики ожидают до 19 градусов тепла.

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В столице днем столбики термометров будут варьироваться 17-19 градусов тепла. Ночью температура опуститься до 12 градусов.

В Подмосковье будет немного холоднее ночью — температура установится на уровне 9 градусов тепла. Зато в области днем местами термометры будут показывать 21 градус тепла.

Ожидается западный ветер, который будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, возможны поры до 18 метров в секунду. Ночью — западный и юго-западный ветер, его скорость составит 5–10 метров в секунду.

Атмосферное давление — 736–737 мм ртутного столба. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Накануне 18 июлю на Москву обрушились дожди и грозы. Ливни повалили 10 деревьев и повредили 15 машин.