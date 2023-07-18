В Москве ожидаются гроза и до плюс 27 градусов

Переменная облачность, кратковременные дожди и до плюс 27 градусов прогнозируются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 25-27 градусов тепла, в ночь на среду - до плюс 13 градусов. Во второй половине дня местами ожидается гроза.

Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.