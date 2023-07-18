В Москве ожидаются гроза и до плюс 27 градусов
Переменная облачность, кратковременные дожди и до плюс 27 градусов прогнозируются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в столице будет 25-27 градусов тепла, в ночь на среду - до плюс 13 градусов. Во второй половине дня местами ожидается гроза.
Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.
В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 23 - плюс 28 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 10 градусов.