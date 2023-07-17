Москвичей предупредили об ухудшении погоды с 18 июля

Во второй половине дня вторника, 18 июля, произойдет резкое изменение погоды в Москве. Вместо солнца придет гроза, а уже в ночь на среду, 19 июля, в регионе прогнозируется град и усиление ветра до 18 метров в секунду, пишет "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

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По его словам, в первой половине дня вторника ожидается комфортная погода. Выйдет солнце, а воздух прогреется до 25–27 градусов. Однако после 16:00 начнутся изменения, предупредил он.

"Связано это с тем, что к Москве приближается ложбина низкого давления с северо-запада – давление значительно падает, появляются облака. Во второй половине дня будут условия для грозовой деятельности, причем они выраженные, гроза будет. И усиление ветра до 10 метров в секунду, а в среду до 18 метров в секунду", – поделился Вильфанд.

В ночь на 19 июля ожидается дальнейшее ухудшение погоды. Прогнозируется дождь, гроза и град, заявил синоптик. В среду также ожидается понижение температуры на 7–8 градусов. Помимо этого, 19 июля прогнозируется понижение давления, которое будет на 10–12 миллиметров ниже нормы.