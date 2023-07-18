Во вторник в Подмосковье ожидается до 28 градусов тепла

Во вторник, 18 июля, в Москве и Московской области будет погода с переменной облачностью. Местами пройдут кратковременные дожди, а под вечер их может сопровождать гроза, сообщает сайт Гидрометцентра России.

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Сегодня днем воздух в столице прогреется до 25-27 градусов тепла. По области будет от плюс 23 до плюс 28 градусов. Ветер юго-западный и западный в 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 мм ртутного столба.

В ночь на среду температура воздуха в регионе понизится до 13-15 градусов тепла. Погода будет облачной и с дождем, который в первой половине ночи ожидается сильный. Не исключены грозы и град. Ветер западный в 7-12 метров в секунду, при порывах — до 18 метров в секунду. Давление по сравнению с днем упадет на шесть пунктов.