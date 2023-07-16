Синоптик спрогнозировал резкое потепление в Москве

В Москве в начале рабочей недели ожидается потепление, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом пишет RT.

Метеоролог отметил, что резкое повышение температуры ожидается не только в столичном, но и в других регионах европейской части страны.

В столице температура воздуха на градусниках в ночь на понедельник достигнет +15° градусов, днем будет колебаться в диапазоне от +25° до +27°.

В Подмосковье воздух прогреется до +28°, местами до +29°, заметил синоптик. Он добавил, что во вторник также ожидается хорошая погода.

По его словам, осадки ожидаются, но дожди будут небольшими и непродолжительными.

В среду, 19 июля, в столичном регионе ожидается предварительно +20°, густая облачность. В четверг и пятницу термометры покажут от +19° до + 21°. Возможен небольшой дождь.