Москвичей предупредили о дожде с грозой 16 июля

В воскресенье, 16 июля, в столичном регионе ожидается пасмурная и дождливая погода с грозой.

© Сергей Киселев / АГН Москва

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 12–23 градуса. В Подмосковье столбики термометров поднимутся до отметки 10–20 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью три–шесть метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Россию ожидает резкое ухудшение погоды в августе, убеждены метеорологи. На страну обрушатся ураганы, ливни и бури. Так, погодные сюрпризы ожидаются в Москве, Петербурге, Крыму, Краснодарском крае, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Температура воздуха в последний месяц лета и вовсе опустится всего до плюс восьми градусов.