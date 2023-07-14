Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве в ночь на 15 июля из-за тумана

На территории Москвы и Московской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана, который ожидается в ночь на 15 июля. Об этом сообщает Гидрометцентр России. "Туман. Период предупреждения с 21:00 14 июля до 09:00 15 июля", – указано в сообщении. Ранее метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова предупреждала, что из-за дождей, которые шли в столице на протяжении нескольких дней, в некоторых районах Москвы жители города могут увидеть туман. Она также рассказала москвичам, что в эти выходные им стоит ожидать теплой погоды. По ее словам, 15 июля температура в столице будет в пределах 19–21 градуса, а в воскресенье, 16 июля, столбики термометров поднимутся до 23–25 градусов. В Подмосковье температура будет находиться в пределах 21–26 градусов, добавила метеоролог.