"В Москве очень низкая температура в эти дни. Такая холодная погода бывает очень редко - примерно один раз в 30-40 лет. Сейчас средняя температура соответствует либо третьей пятидневке мая, либо четвертой пятидневке сентября. То есть погода или спешит на два месяца, или опаздывает. Связано это похолодание с воздействием циклона", - сообщил он.