Москвичи столкнулись с очень редким похолоданием, которое бывает раз в 30-40 лет в июле. Понижение температуры обусловили мощный полярный воздух и плотные облака, которые не пропускают солнечную энергию, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В Москве очень низкая температура в эти дни. Такая холодная погода бывает очень редко - примерно один раз в 30-40 лет. Сейчас средняя температура соответствует либо третьей пятидневке мая, либо четвертой пятидневке сентября. То есть погода или спешит на два месяца, или опаздывает. Связано это похолодание с воздействием циклона", - сообщил он.
По словам Вильфанда, столица сейчас находится в тыловой части циклона, где происходит мощный перенос холодного полярного воздуха. Это первый фактор, обуславливающий такое сильное похолодание.
"Второй фактор - сейчас облака настолько плотные, что они поглощают, рассеивают, отражают солнечную энергию, поэтому она доходит в очень ослабленном виде", - сказал он.
Метеоролог отметил, что ситуация в Москве начнет улучшаться в выходные.