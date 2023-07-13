Жителей Москвы предупредили об умеренном дожде 13 июля

В четверг, 13 июля, в Москве прогнозируется облачная погода с небольшим дождем, местами умеренным. Об этом информирует Гидрометцентр России.

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По данным метеорологов, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 15 до 17 градусов, а в Подмосковье – от 13 до 18 градусов. Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба. Ночью температура в Москве опустится до 12 градусов, по области – до 9 градусов.