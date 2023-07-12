Аномальная жара вернулась в Новосибирск

«Ветер будет порывистый с силой до 14 метров в секунду», – сообщили метеорологи.

12 июля столбик термометра покажет +39 градусов днем. Во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер будет дуть с юга. В четверг, 13 июля, синоптики прогнозируют +36 градусов жары, без осадков. В пятницу, 14 июля, метеорологи обещают облачную погоду с дождями и грозами. Температура воздуха прогреется до +34 градусов.