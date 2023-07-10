Прогноз погоды: Москвичей предупредили о самой холодной неделе июля
На неделе с 10 июля в столице прогнозируется похолодание ниже климатической нормы на 3–3,5 градуса.
Об этом Москве 24 рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. В последующие дни прогнозируется постепенное повышение температуры.
"В четверг – пятницу будет до 21–23 градусов, а в субботу и воскресенье не исключены уже и 25 градусов. То есть мы пройдем через похолодание, и июль все-таки возьмет свое в конце недели", – заключил Шувалов.
Ранее жителям столицы рассказали, какой ожидается погода в июле и августе. По прогнозу специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, температура воздуха и осадки в последние два месяца лета в городе будут находиться в пределах нормы по климату.