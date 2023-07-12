В Приморье объявили штормовое предупреждение

"В связи с активизацией циклонической деятельности над территорией Приморского края ночью и днем 15 июля во Владивостоке и на большей территории края ожидаются сильные дожди с количеством [осадков] 15-40 мм за 12 часов и менее, в отдельных районах очень сильные дожди (50 мм и более за 12 часов и менее), сильные ливни (30 мм и более за 1 час и менее). 16-17 июля в крае сохранится неустойчивый характер погоды: кратковременные дожди, местами ливни с количеством 15-40 мм. Дожди будут сопровождаться грозами, в прибрежных районах усилением ветра до 17-24 м/с", - говорится в сообщении.