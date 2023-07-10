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В Магаданской области выпал снег

В центральных районах Магаданской области 10 июля выпал снег.

В Магаданской области выпал снег
© ТАСС

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что в этом году в регионе стояла аномальная жара +37 °С.

«Сейчас же температура воздуха снизилась почти до нулевых значений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о ливневых дождях в регионе.

Ранее сообщалось, что средняя температура на Земле в четверг, 6 июля, вновь обновила рекордные показатели за всю историю наблюдений.