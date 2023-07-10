В Магаданской области выпал снег
В центральных районах Магаданской области 10 июля выпал снег.
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что в этом году в регионе стояла аномальная жара +37 °С.
«Сейчас же температура воздуха снизилась почти до нулевых значений», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о ливневых дождях в регионе.
Ранее сообщалось, что средняя температура на Земле в четверг, 6 июля, вновь обновила рекордные показатели за всю историю наблюдений.