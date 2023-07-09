Жителей Сочи предупредили о надвигающихся ливнях

Ливни прогнозируются в Сочи в предстоящие часы, городские службы будут работать круглые сутки, в готовности для спасательно-аварийных работ находится тысяча человек, подготовлено 200 единиц техники, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

© телеграм-канал "Алексей Копайгородский"

Ранее в ГУ МЧС России сообщали, что из-за сильных дождей в сочинской Хосте почти десять машин унесло потоком воды, оказались подтоплены этажи двух жилых зданий по улицам Кипарисовая, 1 и Шоссейная, 5. При этом никто не погиб и не пострадал, эвакуацию в домах не проводили.

Позже в администрации города уточнили, что за ночь в Хостинском районе выпало 80 миллиметров осадков, из-за ливней оказался подтоплен дом по адресу Кипарисовая, 9/1, десять его жильцов переселят в пункт временного размещения.

Как сообщалось ранее, сильные ливни в Сочи привели к подтоплению Хостинского района. Там потоком воды снесло около десяти машин. О пострадавших не сообщалось.