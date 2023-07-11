Жителей Москвы предупредили о дожде 11 июля

Во вторник, 11 июля, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Об этом информирует Гидрометцентр России.

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По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 18 до 20 градусов, а в Подмосковье – от 16 до 21 градуса.

Северный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве может понизиться до 10 градусов, по области – до 8 градусов.

Ранее во Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН сообщили, что прошедшая неделя стала самой жаркой за всю историю наблюдений в мире.

Отмечалось, что исследовательский центр продолжает следить за драматическими изменениями в различных частях климатической системы и температуре моря.