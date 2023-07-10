В Москве ожидается облачная погода с прояснениями и до 21 градуса тепла

Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 19-21 градус тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 11 градусов.

Ветер северо-западный, северный, 6-11 м/c, местами порывы до 15 м/c. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.