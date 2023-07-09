В Москве ожидаются переменная облачность и до 25 градусов тепла

Погода преимущественно без осадков, переменная облачность и температура воздуха до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 23 до 25 градусов тепла, ночью столбики термометров могут опуститься до 13 градусов. Ветер северный, северо-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.