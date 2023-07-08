Средняя температура на Земле обновила исторический максимум

На текущей неделе средняя глобальная температура на Земле почти ежедневно обновляет исторические максимумы. Так, 6 июля она достигла 17,23 градуса Цельсия, превзойдя предыдущий рекорд в 17,18 градуса, установленный днем 4 июля. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. Об этом сообщает BNO News со ссылкой на данные Национальных центров экологического прогнозирования США.

Рекорд средней максимальной температуры на Земле держался почти семь лет: он был зафиксирован в августе 2016 года и составил тогда 16,9 градуса Цельсия.