Москвичам пообещали похолодание с 10 июля

"Перемены уже начались, но по-настоящему резкими они станут с понедельника. Днем максимальная температура будет уже 18-20 градусов, воздушные массы с севера. Это на 1-2 градуса ниже нормы, а вот во вторник, среду аномалия будет 3-4 градуса. Температурный фон ожидается от 16 до 21 градуса днем. Это прохладно, такая температура характерна для самого начала июня", - сказал он.