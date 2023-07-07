Гроза с ливнем ожидаются в Москве в ночь на субботу

Гроза, ливень и усиление ветра до 20 м/с ожидаются в Москве в ночь на субботу, 8 июля. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

«По прогнозам синоптиков, с 00:00 и до 12:00 8 июля в столице ожидаются гроза, дождь, местами сильный, ливень. Возможны порывы ветра до 20 м/с», - говорится в сообщении.

Горожан просили быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию при управлении личным автотранспортом.