В Курганскую область придет рекордная жара до +42 градусов

В Курганской области ожидается рекордное повышение температуры до +42 градусов. По сообщению синоптика-любителя Ильи Винштейна, дни с 10 по 12 июля будут самыми жаркими за последние 130 лет.

«В Курганской области с 10 по 12 июля ожидается сильная жара. Температура воздуха будет выше нормы на 9-13 градусов. Днем от +37 до +42 градусов, ночью от +18 до +24 градусов», — пишет Илья Винштейн на странице собственного сайта.

Пик жары спрогнозирован на 11 и 12 числа месяца. По данным курганского синоптика-любителя, поверхность почвы в эти дни прогреется до 43-47 градусов.