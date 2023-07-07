Москвичей предупредили о грозе с градом 7 июля

В последний рабочий день недели, 7 июля, в Москве прогнозируются облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь, местами сильный. В отдельных районах ожидается гроза с градом. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

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По данным метеорологов, днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 26 до 28 градусов, а в Подмосковье – от 26 до 31 градуса. Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, во время грозы ожидаются порывы до 15–20 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.