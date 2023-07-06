Миллионы работников по всему миру пострадали из-за экстремальной жары

Миллионы работников по всему миру пострадали от экстремальной жары на фоне глобального потепления, а в будущем ситуация лишь усугубится. К такому выводу пришли исследователи британского Института инженеров-механиков в своем отчете.

Специалисты изучили вопрос, как повышение температуры на Земле может повлиять на работников, и отметили, что оно приводит к снижению их концентрации и производительности, а также опасным для их здоровья и жизни последствиям. Кроме того, перегрев оказывает негативное воздействие на нормальное функционирование оборудования, помещений и целых зданий. Ученые отметили, что сильнее всего от высоких температур пострадают люди, задействованные в сферах строительства и сельского хозяйства. По их подсчетам, из-за теплового стресса (состояние, характеризующееся повышением температуры тела и увеличение частоты сердечных сокращений на фоне неспособности организма избавиться от лишнего тепла) в 2030 году они будут терять по 60 и 19 процентов от общего числа рабочих часов соответственно.

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Среди других менее очевидных групп, которые могут пострадать от влияния жары — работники нефтеперерабатывающих, газовых и химических заводов, так как многим из них приходится проводить большое количество времени на свежем воздухе и при этом использовать средства индивидуальной защиты, которые довольно жарко носить даже в холодную погоду. Третья категория лиц, находящихся в зоне риска в жару — работники фабрик. Эти помещения полны оборудования, которое выделяет много тепла, при этом зачастую системы охлаждения в них не налажены.

В качестве решения возможных проблем, вызванных высокими температурами, специалисты Института инженеров-механиков предложили внести изменения в руководство по охране труда и промышленной безопасности и установить предельную температуру, при которой сотрудники должны выходить на работу. Кроме того, эксперты призвали создавать работникам более комфортную рабочую среду, включающую в себя методы естественной вентиляции, а также наличие мест для отдыха в тени и внутренних двориков. Исследователи предупредили, что в случае игнорирования ситуации в ближайшие годы и десятилетия экономические последствия и последствия для людей от ожидаемых более экстремальных температур возрастут.