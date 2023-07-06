В Москве ожидаются переменная облачность и до 30 градусов тепла

Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 30 градусов прогнозируются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 28-30 градусов тепла, в ночь на пятницу - до плюс 17 градусов.

Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.