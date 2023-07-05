Гроза ожидается в Москве после полудня

Синоптики прогнозируют в столице грозу в среду, 5 июля. Об этом говорится в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

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Ожидается, что погода испортится с 12:00 и останется такой до конца дня. При грозе возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

Москвичей в связи с этим призвали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее сообщалось, что днем 5 июля температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 27 до 29 градусов, по области – от 25 до 30 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на этой неделе в столичный регион придет жаркая погода. Днем воздух будет прогреваться до 30 градусов, а ночью – до 20.