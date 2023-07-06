МЧС предупредило москвичей о ливне, граде и ветре в пятницу

МЧС предупредило москвичей о ливне, граде и ветре до 20 м/с в пятницу
В пятницу, 7 июля, в столице ожидаются сильный дождь, гроза, град и ветер с порывами до 20 м/с. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением фронтальных разделов с юго-запада на северо-восток, в период с 1:00 и с сохранением до конца суток 7 июля в Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, ливень, град. При грозе - шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с», - говорится в сообщении.
В МЧС попросили москвичей соблюдать осторожность.