В Шанхае объявили желтый уровень опасности из-за сильной жары

К настоящему моменту температура воздуха в городе достигла 35 градусов по Цельсию, а местами и превысила эту отметку. В отдельных частях мегаполиса, в частности, в районах Пудун и Миньхан объявлен предпоследний перед наивысшим красным оранжевый уровень опасности. В течение дня, как ожидается, температура воздуха прогреется там минимум до 37 градусов по Цельсию в тени.