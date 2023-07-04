Москвичам напомнили о приходе 30-градусной жары

"В среду 26-28 градусов в Москве, на востоке и юго-востоке области - до 30 градусов. В четверг уже и в самой Москве будет 28-30 градусов, по области - до 31 градуса. В пятницу тоже будет очень теплая погода - 25-30 градусов", - сказал он.