В Москву в конце недели придет холодный фронт, ожидаются дожди и грозы. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов на пресс-конференции, передает РИА Новости.

По его словам, климат не будет «ровным и гладким», а также не будет в одних и тех же температурных пределах даже в средней полосе.

«В ближайшие дни Москва столкнется с очередным «холодным» фронтом», — сказал Шувалов.

По его прогнозу, Москву ждут кратковременные дожди, местами — ливни и грозы со шквалистым усилением ветра.

Синоптик подчеркнул, что до пятницы температура воздуха будет увеличиваться, а после нее пойдет на спад.