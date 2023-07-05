В Москву в конце недели придет холодный фронт, ожидаются дожди и грозы. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов на пресс-конференции, передает РИА Новости.
По его словам, климат не будет «ровным и гладким», а также не будет в одних и тех же температурных пределах даже в средней полосе.
«В ближайшие дни Москва столкнется с очередным «холодным» фронтом», — сказал Шувалов.
По его прогнозу, Москву ждут кратковременные дожди, местами — ливни и грозы со шквалистым усилением ветра.
Синоптик подчеркнул, что до пятницы температура воздуха будет увеличиваться, а после нее пойдет на спад.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил об аномально жаркой погоде в ряде регионов на этой неделе. По его словам, в течение этой недели крайне теплая аномальная погода с превышением нормы на 4–6 градусов прогнозируется на Волге, Урале, в Западной Сибири, Красноярском крае, Якутии.