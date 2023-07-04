Москвичам рассказали о погоде 4 июля

Во вторник, 4 июля, в Москве прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

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Температура днем в столице будет в пределах от 25 до 27 градусов, а в Подмосковье – от 22 до 27 градусов. Юго-западный и южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба. Ночью в Москве температура может понизиться до 13 градусов, по области – до 11 градусов.