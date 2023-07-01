Улицы Владивостока затопило из-за сильных ливней
Во Владивостоке из-за мощного ливня начался потоп. По улицам «бегут настоящие реки», автомобильное движение местами невозможно. Об этом сообщает «Вести: Приморье».
На Владивосток обрушились сильные дожди и ветер, местами город сильно подтоплен.
В частности, затопило улицы Авроровскую, Пограничную, Жигура, нет проезда под мостом в районе стадиона «Строитель» и возле «Динамо». Видео с подтоплением улиц жители города публикуют в соцсетях.
Из-за ливней аварийно отключилось электричество. Без света более 100 многоквартирных и частных домов.
В регионе из--за непогоды объявили штормовое предупреждение.
«Вечером 1 июля и в первой половине ночи 2 июля местами ожидаются сильные ливни (30 мм и более за 1 час и менее), очень сильные дожди (50 мм и более за 12 часов и менее), - сказано в сообщении синоптиков.