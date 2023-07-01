Мощный шторм накроет Приморье
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемых 1-2 июля мощных ливней.
"В первой половине ночи 2 июля местами ожидаются сильные ливни (30 миллиметров и более за час и менее), очень сильные дожди с количеством 50 миллиметров и более за 12 часов и менее. Местами ожидаются грозы. При грозе порывы ветра 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении в телеграм-канале краевого ГУМЧС.
Жителям региона спасатели советуют воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов и не выходить в море на маломерных судах.
Ранее «СП» писала, что в ближайшие дни в нескольких регионах России ожидаются сильные дожди с грозами, градом и усилением ветра до 25 метров в секунду. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.