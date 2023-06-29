Москвичам пообещали июль с идеальной летней погодой

По ее словам, потеплеет до плюс 23-25 градусов уже 1 июля. Местами в субботу еще могут идти небольшие дожди, но в воскресенье их уже не ожидается. С начала следующей недели в понедельник столбики термометров поднимутся до плюс 26, во вторник — до 27 градусов, в среду — до плюс 29 градусов. При этом на данных цифрах все и остановится, отметила Позднякова.