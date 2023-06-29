Прогноз погоды: Москвичам пообещали июль с идеальной летней погодой
В июле в Москве ожидается идеальная летняя погода. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, потеплеет до плюс 23-25 градусов уже 1 июля. Местами в субботу еще могут идти небольшие дожди, но в воскресенье их уже не ожидается. С начала следующей недели в понедельник столбики термометров поднимутся до плюс 26, во вторник — до 27 градусов, в среду — до плюс 29 градусов. При этом на данных цифрах все и остановится, отметила Позднякова.
«Изнуряющего экстремального зноя не ждем, его не видно ни в одной прогностической модели. Да, в отдельные дни будет до плюс 30, но не более того. В основном же ровная комфортная летняя погода, плюс 25-27 градусов», — добавила она.
Позднякова напомнила, что традиционно июль является самым дождливым месяцем в году, но в этом он ожидается более сухим, чем обычно.