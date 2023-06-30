Москвичам рассказали о погоде 30 июня

В пятницу, 30 июня, в Москве и области прогнозируется облачная погода, ожидаются ливни, в некоторых районах возможны гроза и град. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

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По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице составит от 18 до 20 градусов, а в Подмосковье – от 17 до 22 градусов.

Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба.

За прошлые сутки в Москве выпало более трети месячной нормы осадков. По данным экстренных служб, из-за стихии в городе повалено около двух десятков деревьев, несколько автомобилей получили повреждения.

Прогнозируется, что дожди могут идти до 1 июля включительно.