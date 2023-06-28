В июле в Москве будет довольно жарко: температуры ожидаются выше нормы. В этом году период жары может затянуться. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.

По его словам, москвичам в этом году не избежать июльского зноя.

— В июле в столице, по предварительным долгосрочным прогнозам погоды, ожидаются температуры выше климатической нормы. Будет 25–30 градусов, в отдельные периоды, возможно, где-то и выше температура поднимется. Но 40 градусов ждать не стоит: не тот регион. При этом период жары будет несколько увеличен по сравнению с прошлым годом: если в 2022 году он длился около трех недель, то в этом может составить месяц и более, — рассказал Ильин.

Сильных осадков в июле не прогнозируется, отметил синоптик.

— Дождей будет минимум, ниже нормы для этого месяца. Конечно, совсем без них не обойдется, но каких-то заливных ждать не стоит. Правда, в июле возможны грозы, — сообщил специалист.

Согласно прогнозу, если температура постоянно будет высокой, то никаких катаклизмов в плане ураганов ждать не стоит, подчеркнул Ильин.

— Такие катаклизмы характерны для резко меняющихся температур. Поэтому, когда в конце июля температура резко пойдет на спад, что-то может произойти, — предупредил синоптик.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что в жаркую погоду вырастает вероятность пожаров. Поэтому любое неосторожное движение с сигаретами или открытым огнем в жару приведет к печальным последствиям.