В Москве ожидаются дождь и до плюс 20 градусов

Облачно, дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза и град ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от плюс 18 до плюс 20 градусов. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до плюс 12 градусов, ожидаются дождь, в отдельных районах гроза.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах от плюс 17 до плюс 22 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до плюс 9 градусов.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 17 м/c. Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.