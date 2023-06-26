В Гидрометцентре рассказали, каким будет остаток лета в Москве

"Если бы я планировала какой-то пляжный отдых, то дожди – это грустно. А для каких-то дел – это отличная погода. Для растений это полезно, у нас засуха, пожарная опасность. Поэтому нужно как-то более зрело воспринимать погоду и окружающую среду. Понимать, что не мы одни живем на планете: есть растения, есть животные", – сказала эксперт.