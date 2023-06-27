Во вторник в Подмосковье будет до 26 градусов тепла
Во вторник, 27 июня, в Москве и Московской области ожидается облачная с прояснениями погода. На юге региона ожидаются небольшие дожди, сообщает сайт Гидрометцентра России. В столице воздух прогреется до 23-25 градусов выше нуля, в Подмосковье будет плюс 21-26 градусов. Ветер восточный в 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 мм ртутного столба.
В ночь на среду температура воздуха в регионе опустится до плюс 12-14 градусов. Сохранится облачная погода с прояснениями, преимущественно будет без осадков. Ветер южный и юго-восточный в 6-11 метров в секунду. Давление по сравнению с днем упадет на один пункт.
Сейчас в Москве около 18 градусов выше нуля. Осадков не наблюдается, ветер дует со скоростью в 2 метра в секунду. Относительная влажность составляет 62%, атмосферное давление находится на отметке в 743 мм ртутного столба.
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