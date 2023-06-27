Во вторник в Подмосковье будет до 26 градусов тепла

Во вторник, 27 июня, в Москве и Московской области ожидается облачная с прояснениями погода. На юге региона ожидаются небольшие дожди, сообщает сайт Гидрометцентра России. В столице воздух прогреется до 23-25 градусов выше нуля, в Подмосковье будет плюс 21-26 градусов. Ветер восточный в 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 мм ртутного столба.

В ночь на среду температура воздуха в регионе опустится до плюс 12-14 градусов. Сохранится облачная погода с прояснениями, преимущественно будет без осадков. Ветер южный и юго-восточный в 6-11 метров в секунду. Давление по сравнению с днем упадет на один пункт.