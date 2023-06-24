Москвичам пообещали до +23°С в субботу

Синоптики спрогнозировали, что в Москве и Подмосковье в субботу, 24 июня, будет до +23°С. В столичном регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +21...+23°С. Ожидается северо-западный, северный ветер со скоростью 6–11 м/c. Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +12...+14°С. Ожидается северо-восточный со скоростью 5–10 м/c. Атмосферное давление днем составит 744 мм рт. ст., а ночью — 746 мм рт. ст.