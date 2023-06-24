Регионы России ждет аномальная погода

«Аномально холодная погода в Приволжском федеральном округе, на Урале и на юге Западной Сибири. Температура на четыре — восемь градусов ниже нормы — для лета очень много, летом мало вариабельные температуры. Даже в Оренбургской области прогнозируются заморозки в ближайшие ночи, до минус двух градусов, в Омской области — до минус пяти. Это совершенно необычно», – рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.