Регионы России ждет аномальная погода
Аномальная погода установится в выходные дни в нескольких регионах России. Где-то будут заморозки, а где-то – слишком сильная жара.
«Аномально холодная погода в Приволжском федеральном округе, на Урале и на юге Западной Сибири. Температура на четыре — восемь градусов ниже нормы — для лета очень много, летом мало вариабельные температуры. Даже в Оренбургской области прогнозируются заморозки в ближайшие ночи, до минус двух градусов, в Омской области — до минус пяти. Это совершенно необычно», – рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
А вот в Магаданской области и части районов Якутии, наоборот, ожидается аномальная жара. Термометры будут показывать до 33 градусов тепла.
Ранее «СП» писала о том, что выпускные вечера в Москве 24 и 25 июня не испортит плохая погода.