Синоптики предупредили москвичей о небольшом дожде 25 июня

В воскресенье, 25 июня, в Москве ожидается небольшой дождь. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

— Облачно с прояснениями. По области местами небольшой дождь Температура воздуха в Москве составит от 23 до 25 градусов тепла, по области от плюс 20 до плюс 25 градусов, — говорится в сообщении.

Ветер в этот день будет дуть северный до девяти метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе составит 749 миллиметров ртутного столба, говорится на сайте.

Происходящие в данный момент процессы трудно предсказать однозначно, именно поэтому сложно оценить вероятность дождей в столице в ближайшее время. Однако у синоптиков есть более точная информация о температуре, давлении и других параметрах. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.