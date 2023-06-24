Аномальная жара пришла на север Китая

Китайские синоптики выпустили в пятницу предупреждение наивысшего уровня о жаре. Температура в столице Китая превысила 41 градус по Цельсию, передает «Интерфакс», ссылаясь на публикацию газеты South China Morning Post.

По данным метеорологов, температура выше 40 градусов по Цельсию держится более двух суток подряд. Показатель в 41,1 градуса по Цельсию, зафиксированный в четверг, побил рекорд 1961 года, когда жара достигла отметки в 40,6 градуса. Синоптики не исключают, что в некоторых городах провинции температура может достичь 42 градусов по Цельсию. Ожидается, что рекордная жара продержится минимум три дня.