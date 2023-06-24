$84.08+0.4791.49-0.45

Аномальная жара пришла на север Китая

Китайские синоптики выпустили в пятницу предупреждение наивысшего уровня о жаре. Температура в столице Китая превысила 41 градус по Цельсию, передает «Интерфакс», ссылаясь на публикацию газеты South China Morning Post.

Аномальная жара пришла на север Китая
© ТАСС

По данным метеорологов, температура выше 40 градусов по Цельсию держится более двух суток подряд. Показатель в 41,1 градуса по Цельсию, зафиксированный в четверг, побил рекорд 1961 года, когда жара достигла отметки в 40,6 градуса. Синоптики не исключают, что в некоторых городах провинции температура может достичь 42 градусов по Цельсию. Ожидается, что рекордная жара продержится минимум три дня.

Летом 2022 года жители Китая уже пережили сильнейшую жару и засуху за последние десятилетия. В этом году аномальное повышение температуры началось даже раньше. В марте в десятках городов Китая была зафиксирована рекордно высокая для весны температура.