Синоптик: Москва будет ощущать влияние гребня скандинавского антициклона

Скандинавский антициклон: синоптик Леус рассказал о погоде в Москве 21 июня
В Москве в среду, 21 июня, несмотря на утреннюю прохладу, воздух быстро прогреется, а облаков в этот день будет немного. Таким прогнозом поделился ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
— Сегодня столица будет ощущать влияние гребня скандинавского антициклона. Его стараниями облаков в небе будет немного и обойдется без дождей, что поможет солнечным лучам быстро компенсировать ночные потери тепла, — отметил эксперт.
Столбики термометров сегодня задержатся у отметок в 21-23 градуса в столице, а в Подмосковье ожидается чуть более расширенный температурный диапазон в 19-24 градусов. Атмосферное давление в этот день будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба, что в свою очередь превышает норму, написал Леус в своем Telegram-канале.
На этой неделе жителей и гостей столицы ждет теплая погода с температурой до плюс 25 градусов. При этом к выходным в город может вернуться 30-градусная жара. Об этом «Вечерней Москве» сообщил синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.