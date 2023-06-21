Синоптик: Москва будет ощущать влияние гребня скандинавского антициклона

В Москве в среду, 21 июня, несмотря на утреннюю прохладу, воздух быстро прогреется, а облаков в этот день будет немного. Таким прогнозом поделился ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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— Сегодня столица будет ощущать влияние гребня скандинавского антициклона. Его стараниями облаков в небе будет немного и обойдется без дождей, что поможет солнечным лучам быстро компенсировать ночные потери тепла, — отметил эксперт.

Столбики термометров сегодня задержатся у отметок в 21-23 градуса в столице, а в Подмосковье ожидается чуть более расширенный температурный диапазон в 19-24 градусов. Атмосферное давление в этот день будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба, что в свою очередь превышает норму, написал Леус в своем Telegram-канале.