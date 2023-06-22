Синоптики пообещали москвичам жаркую погоду 22 июня

Воздух в течение дня прогреется от 24 до 26 градусов, а в Подмосковье – от 22 до 27 градусов.

В июле в Москве ожидается теплая погода с небольшим дефицитом осадков. Об этом в среду, 21 июня, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. Преобладающей будет температура от 13 до 18 градусов ночью, от 21 до 26 градусов днем. При этом в начале и в середине месяца температура может достигать плюс 30 градусов