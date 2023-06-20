В Курганской области ожидается ухудшение погоды

В Курганской области 20 июня местами ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Об этом сообщает Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

В МЧС России по Курганской области жителей региона попросили отказаться от длительных поездок на автомобиле, не ходить под козырьками крыш. Также не следует парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.