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В Курганской области ожидается ухудшение погоды

В Курганской области 20 июня местами ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Об этом сообщает Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

В Курганской области ожидается ухудшение погоды
© РИА Новости

«Период предупреждения до 20:00 20 июня. В отдельных районах области порывы ветра 15-20 м/с», — сообщает ЦГМС.

В МЧС России по Курганской области жителей региона попросили отказаться от длительных поездок на автомобиле, не ходить под козырьками крыш. Также не следует парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.

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