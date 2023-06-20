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Прогноз погоды: В Москве ожидаются переменная облачность и до 24 градусов тепла

Переменная облачность и до плюс 24 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве ожидаются переменная облачность и до 24 градусов тепла
© ТАСС

Днем в столице будет 22-24 градуса тепла, в ночь на среду - до плюс 6 градусов.

Ветер северный, северо-западный, 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 20 - плюс 25 градусов, местами пройдет кратковременный дождь. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 3 градуса.

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