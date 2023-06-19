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Прогноз погоды: В Крыму объявили штормовое предупреждение

19 июня в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС РФ.

В Крыму объявили штормовое предупреждение
© Shutterstock

По информации ведомства, 19 июня в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер с порывами до 15-20 м/с.

В министерстве подчеркнули, что в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива существует вероятность возникновения происшествий. Людям не рекомендуется находиться в прибрежной зоне, а также на пирсах и берегоукрепительных сооружениях.

Отмечается, что на полуострове есть вероятность нарушения транспортного сообщения. Также есть риск увеличения количества ДТП на дорогах.

В Краснодарском крае 13 и 14 июня объявляли штормовое предупреждение. Погоду в регионе в эти дни формировал холодный атмосферный фронт. В малых реках бассейна реки Кубань и в реках Черноморского побережья ожидается подъем уровня воды.

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